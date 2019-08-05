В России ликвидировали более 30 лесных пожаров за сутки

Свыше 30 лесных пожаров на площади более 10,8 тысячи гектаров ликвидировано в России за прошедшие сутки, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 4 августа в России ликвидировано 32 лесных пожара на площади 10 838 га", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к настоящему времени в России действует 171 лесной пожар на площади 126 тысяч 549 гектаров, по которым проводится активное тушение.