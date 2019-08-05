Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Площадь лесных пожаров в Якутии сократилась 

BFM.RU + ещё 10 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Общая площадь лесных пожаров в Якутии сократилась за сутки с 1,2 млн до примерно 920 тыс. га, сообщается в понедельник на сайте регионального главка МЧС, передает ТАСС.
«По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует 101 природный пожар на общей площади 919696 га», — сказано в сообщении. На территории региона работает авиация МЧС России, в том числе два самолета-амфибии Бе-200. За сутки они сбросили на горящие леса 167,5 тонны воды, а два вертолета Ми-8 — 20 тонн.
По данным МЧС, в зоне задымления из-за пожаров находятся 70 населенных пунктов в 12 районах Якутии. Утром в понедельник, несмотря на дождливые выходные, небольшое задымление наблюдается в Якутске. Сухая и ветреная погода привела к тому, что дым фиксируется в Верхоянском районе на севере Якутии, где горит около 325 тыс. га леса. «Из-за ветра появилась задымленность в трех населенных пунктах. Все медучреждения обеспечены масками. Руководителям организаций рекомендовано сократить длительность рабочего дня. Рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности», — рассказал глава района Гаврил Чириков.
BFM.RU: последние новости
В центре Москвы рушится горящее здание Глава Минприроды поручил пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров Площадь пожаров в Сибири превысила 3 млн гектаров. Жители задыхаются от запаха гари
Комментарии
Пожары , Лесные пожары в Якутии , МЧС , ИТАР-ТАСС , Республика Саха (Якутия)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Контрсанкции России разорили чехов23
Трамп решил положить конец массовым расстрелам18
Советскую власть массово сочли лучше российской72
Великобритания испугалась подводных лодок РФ1
Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии5
Видео
13:56
Зеленский пытается подобрать ключ к Одессе
Украина В мире
00:51
Британия испугалась российских невидимых подлодок
В мире Армия
00:51
Откровенное фото Водонаевой насмешило подписчиков
Шоу-бизнес
00:40
Умер Вилли Токарев
Шоу-бизнес
00:40
Вассерман высказался о «несанкционированных шабашах» в Москве
Общество
00:30
Названа причина смерти Вилли Токарева
Шоу-бизнес
01:13
Россия бросила военную авиацию на борьбу с пожарами
Армия Пожары
00:50
Россия нашла доказательство сфабрикованности дела Скрипалей
Политика
00:58
Захарова жестко ответила Помпео
Политика
00:32
На акции в Москве увидели «провокатора с коляской»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение