Площадь лесных пожаров в Якутии сократилась

Общая площадь лесных пожаров в Якутии сократилась за сутки с 1,2 млн до примерно 920 тыс. га, сообщается в понедельник на сайте регионального главка МЧС, передает ТАСС.

«По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует 101 природный пожар на общей площади 919696 га», — сказано в сообщении. На территории региона работает авиация МЧС России, в том числе два самолета-амфибии Бе-200. За сутки они сбросили на горящие леса 167,5 тонны воды, а два вертолета Ми-8 — 20 тонн.

По данным МЧС, в зоне задымления из-за пожаров находятся 70 населенных пунктов в 12 районах Якутии. Утром в понедельник, несмотря на дождливые выходные, небольшое задымление наблюдается в Якутске. Сухая и ветреная погода привела к тому, что дым фиксируется в Верхоянском районе на севере Якутии, где горит около 325 тыс. га леса. «Из-за ветра появилась задымленность в трех населенных пунктах. Все медучреждения обеспечены масками. Руководителям организаций рекомендовано сократить длительность рабочего дня. Рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности», — рассказал глава района Гаврил Чириков.