«Вертолеты летят в пелену». Как военные тушат пожары в Сибири в условиях нулевой видимости

Жители райцентра Богучаны на Ангаре уже около месяца живут в окружении лесных пожаров, которые полыхают в десятках и сотнях километров, и дым от них плотной пеленой заволакивает этот таежный район. На авиацию Минобороны , приступившую 1 августа к полномасштабным тушениям красноярских лесов, здесь возлагают большие надежды: военно-транспортные самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 сбрасывают на леса за сутки около 1,5 тыс. тонн воды, пытаясь переломить ситуацию в борьбе с огненной стихией. На тушении пожаров вместе с военными побывал и корреспондент ТАСС.

Нулевая видимость

Село Богучаны, в котором проживают 18 тыс. человек, является административным центром одноименного района. Оно находится в 380 километрах от Красноярска . Дорога на вертолете занимает около двух часов через реки, сопки и полосы лесных пожаров. Примерно через час после вылета в вертолете появился запах гари, через иллюминатор можно было разглядеть уже cгоревшие деревья и небольшие участки еще пылающего леса, сильный дым от которых распространялся на многие километры.

На богучанском аэродроме — небывалое оживление: здесь теперь базируются пять вертолетов Ми-8 из Новосибирской, Иркутской и Челябинской областей, которые вылетают для тушения пожаров.

"Нам они не мешают. Местные уже привыкли, что живут рядом со взлетно-посадочной полосой (ВПП). А если кто-то жалуется, отвечаю, что раньше с аэропортом не было домов, и это жители, можно сказать, нам мешают", — шутит директор богучанского аэродрома Николай Яровой, который работает там уже 40 лет.

Сегодня действительно можно увидеть и ВПП, и вертолеты, и сопки. Аэродром принимает самолеты, которые привозят для нескольких предприятий рядом с поселком различные грузы и доставляют людей на вахту. Однако несколько дней тому назад сопок не было видно.

Трое местных жителей, которые вдоль полосы собирают сено для своего подворья, отметили, что 3-4 дня назад не было видно ничего, что находилось дальше 100 метров. По их словам, люди кашляли, чувствовали першение в горле от дыма, некоторые носили смоченные марлевые повязки, чтобы как-то себя обезопасить.

"В последние дни ветер поменялся и дым ушел, но получилось так, что стало сложно тушить. Вертолеты практически ничего не видят, они летят в пелену, не могут увидеть очаги. А они находятся примерно в 50-130 километрах отсюда", — пояснил Яровой.

На грани

Вертолеты из Богучан совершают вылеты со 2 августа. Особенность тушения заключается в том, что снизу к летательному аппарату крепится водосливное устройство (ВСУ) на тросе длиной 27 метров. Летчики подлетают к водоему или реке, куда опускают ВСУ, чтобы набрать до пяти тонн воды.

"Оно заполняется за несколько секунд. Но летать с ним сложно при плохой видимости. Представьте, что человеку на голову накинули белую простыню и попросили пройтись. Вот мы летаем в таких условиях, и не дай Бог ВСУ зацепится за дерево", — говорит один из членов экипажа.

Из пяти вертолетов, которые базируются в Богучанах, три — с аэродрома Упрун в Челябинской области. Заместитель командира вертолетной эскадрильи аэродрома Андрей Персиянов отметил, что 3 августа совершаются вылеты не во все районы из-за большой задымленности.

"Летать небезопасно. Высокие температуры, авиационная техника работает на пределе своих возможностей. У нас особенность в том, что в условиях задымленности нужно найти место для забора воды, найти очаг пожара и сбросить воду", — отметил он.

Большую часть обратного пути в Красноярск видимость была почти нулевая, однако рядом с краевым центром небо стало ясным, но вдалеке сгущались тучи и сверкали молнии. Командир одного из экипажей вертолетов сообщил, что в 15-20 километрах от Красноярска идет ливневый дождь, который, возможно, движется в сторону пожаров.