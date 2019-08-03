Авиация Минобороны потушила 16 очагов пожаров в Сибири

"С утра 3 августа с.г. самолеты Ил-76 ВТА выполнили 16 вылетов, выполнив сброс 672 тонн воды, экипажи вертолетов Ми-8 выполнили 20 вылетов, сбросив 110 тонн воды. Ликвидировано 16 очагов крупных лесных пожаров", — говорится в сообщении.

Экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации совершили свыше 100 вылетов и сбросили в районы пожаров около 550 тонн воды.

Применение самолетов и вертолетов Минобороны России для тушения пожаров позволило в пять раз снизить скорость распространения огня и ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах Красноярского края, улучшить общую экологическую обстановку в регионе.