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Спасатель пропал при тушении пожаров в Красноярском крае 

RT на русском + ещё 16 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Эвенкийском районе Красноярского края в ходе тушения природных пожаров пропал спасатель. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя единой дежурно-диспетчерской службы Богучанского района Красноярского края.
«Пожарный потерялся на территории Байкитского лесничества Эвенкийского района», — заявили в диспетчерской службе.
При этом в региональном главке МВД подтвердили данные о пропаже человека, не уточнив его профессию. По данным полиции, мужчину видели очевидцы, но его точное местоположение не установлено.
Отмечается, что, по информации лесопожарного центра в Красноярске, на территории края действуют 97 пожаров на площади более 780 тыс. га. В том числе пожары зафиксированы в Эвенкийском районе.
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Пожары , Происшествия , Новости Сибири , Пожар в Красноярске , Лесные пожары в Красноярском крае , МВД , РИА Новости , Красноярский Край
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