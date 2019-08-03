«Есть угроза обрушения»: МЧС о пожаре в центре Москвы

Горящее здание в центре столицы, на Дубининской улице в Замоскворечье, может обрушиться. Кроме того, пламя может перекинуться на соседние дома, а также автозаправку, сообщает РИА Новости. Об этом рассказал представитель пресс-службы ГУ МЧС

«Проводится охлаждение расположенных рядом построек. Есть угроза обрушения самого горящего здания», — сказал он.

В здании уже обрушились перекрытия, всех пожарных из него вывели, один из них пострадал. С травмой ноги он был извлечен из-под завалов и доставлен в больницу.

Четырехэтажное промышленное здание на Дубининской улице загорелось рано утром в субботу, вначале площадь пожара составляла две тысячи квадратных метров, а затем охватила пять тысяч квадратных метров. К его тушению привлекли два вертолёта. В ликвидации огня также участвуют 67 человек и 24 единицы техники.