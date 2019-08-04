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В России за сутки ликвидировали более 30 лесных пожаров 

РИА Новости + ещё 5 26 минут назад
Фото: © РИА Новости
Более 30 лесных пожаров на площади 217 гектаров ликвидировано в России за прошедшие сутки, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
Днем ранее Авиалесоохрана сообщила о ликвидации 22 лесных пожаров на 2818 гектарах.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 03.08.2019 в России ликвидирован 31 лесной пожар на площади 217 гектаров", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на 0.00 4 августа действовало 174 лесных пожара на площади 131 тысяча 947 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению. Больше всего леса горит в Иркутской области — 63 пожара на 95 тысячах 368 гектарах.
По данным ФБУ "Авиалесоохрана", площадь лесных пожаров составляет около трех миллионов гектаров. В четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС.
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