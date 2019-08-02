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Няня спасла детей от гибели в огне ценой собственной жизни 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Sinchew.com.my
В малайзийском штате Джохор женщина вошла в горящий дом ради спасения двух маленьких детей и погибла. Об этом сообщает AsiaOne.
Пока ее подопечные спали, 59-летняя няня отлучилась в магазин, чтобы купить им завтрак. Когда она вернулась, дом был охвачен пламенем. Внутри оставались две девочки, в том числе ее внучка. Женщина хотела броситься за ними, но ее не пустили прохожие.
В горящий дом вошел 31-летний сын няни. Из-за огня он не смог добраться до спальни с детьми. Пока мужчина искал другой путь, его мать набросила на голову мокрое полотенце и побежала за девочками. Когда он наконец пробился в спальню, женщина была уже там. Она сидела на полу, прикрывая детей от пожара.
Одна из девочек осталась невредимой, другая отделалась ожогами на ногах. Няня получила ожоги 80 процентов тела, в том числе лица, груди, спины, рук и ног. Через несколько часов она умерла в больнице. Причина пожара пока неизвестна.
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Пожары , Происшествия
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