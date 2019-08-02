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МЧС и военные продолжают борьбу с сибирскими пожарами 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
25 природных пожаров на общей площади почти в семь тысяч гектаров ликвидировали в России за прошедшие сутки. Ещё 160 возгораний тушат. Самая сложная ситуация — в Якутии, Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии. Сотрудники МЧС борются с огнём, как на земле, так и с воздуха. Воду на пожары выливают, в том числе, самолёты-амфибии Бе-200.
Спасателям помогают военные — один за другим совершают вылеты Ил-76 и вертолёты, сообщает телеканал "Россия 24". Вместе с тем часть пожаров находится в труднодоступных местах — там работы по тушению не идут, возгорания контролируют со спутников. Общая площадь, охваченная огнём в Сибири и на Дальнем Востоке, составляет около трёх миллионов гектаров.
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Пожары , МЧС , Иркутская Область , Красноярский Край , Республика Бурятия , Республика Саха (Якутия)
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