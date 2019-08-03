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В России ликвидировали 22 лесных пожара за сутки 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: © РИА Новости
Двадцать два лесных пожара на площади 2818 гектаров ликвидировано в России за прошедшие сутки, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 2 августа в России ликвидировано 22 лесных пожара на площади 2818 га", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на 0.00 3 августа действовало 174 лесных пожара на площади 125 тысяч 395 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению. Больше всего леса горит в Иркутской области — 61 пожар на 89 тысячах 838 гектарах.
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