Стало известно, сколько гектаров леса Россия потеряла в 2018 году

Немецкая компания Statista назвала страны с самой масштабной потерей древесного покрова в 2018 году.

Так, на первом месте по этому показателю расположилась Россия , которая в 2018 году утратила более 5,56 миллиона гектаров леса.

На втором месте с большим отрывом идет Бразилия с показателем 2,95 миллиона гектаров древесного покрова.

Третью строчку заняла Канада с 2,1 миллиона гектаров, а на четвертом месте идут США с показателем чуть более двух миллионов гектаров.

В первую десятку также вошли Демократическая республика Конго (1,3 миллиона гектаров), Индонезия (1,2 миллиона гектаров), Китай (570 тысяч гектаров), Малайзия (438 тысяч гектаров), Мадагаскар (366 тысяч гектаров) и Колумбия (353 тысячи гектаров).