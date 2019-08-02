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Стало известно, сколько гектаров леса Россия потеряла в 2018 году 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Немецкая компания Statista назвала страны с самой масштабной потерей древесного покрова в 2018 году.
Так, на первом месте по этому показателю расположилась Россия, которая в 2018 году утратила более 5,56 миллиона гектаров леса.
На втором месте с большим отрывом идет Бразилия с показателем 2,95 миллиона гектаров древесного покрова.
Третью строчку заняла Канада с 2,1 миллиона гектаров, а на четвертом месте идут США с показателем чуть более двух миллионов гектаров.
В первую десятку также вошли Демократическая республика Конго (1,3 миллиона гектаров), Индонезия (1,2 миллиона гектаров), Китай (570 тысяч гектаров), Малайзия (438 тысяч гектаров), Мадагаскар (366 тысяч гектаров) и Колумбия (353 тысячи гектаров).
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