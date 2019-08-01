Лесным пожарам установят новые границы

Вся Сибирь затянута дымом от лесных пожаров, на борьбу с ними брошена армия, а свою помощь по тушению лесов предложили даже американцы. Об этом в последние дни говорят все средства массовой информации. Однако так ли серьезна ситуация на самом деле — есть ли угроза населенным пунктам и объектам экономики или леса горят там, где их тушение сложно и не всегда оправданно?

Сейчас в стране горят миллионы гектаров леса. Причина возникновения огня — сухие грозы, жары и отсутствие дождей. С огнем борются в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии , Забайкалье и Якутии. Самый популярный вопрос, который задают люди в соцсетях — почему борьбу с пожарами начали так поздно, а не после того, как были замечены первые признаки возгораний? На это есть ряд причин. Дело в том, что горят леса в так называемых «зонах контроля». Это как правило труднодоступные и удаленные территории. Там пожары не тушат — они не угрожают поселениям и объектам экономики. А борьба с огнем в таких зонах экономически нецелесообразна: затраты на тушение превысят прогнозируемый вред. В этих «зонах контроля» в Красноярском крае сосредоточено 99% всех пожаров, а в Иркутской области — 80% пожаров. Сейчас правительство намерено пересмотреть границы этих зон, чтобы не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населенные пункты, но и предотвратить их задымление.

Стоит отметить, что «зоны контроля» (или зоны пассивной охраны) — это не изобретение последних лет, они были и в советское время. Тогда они составляли лишь около 20% лесного фонда, а сегодня — 54%. Такой более чем двукратный рост объясняется снижением общей экономической активности в некоторых районах страны.

Опасны ли лесные пожары в этих «зонах контроля»?

Директор Института леса РАН Андрей Сирин объяснил газете ВЗГЛЯД, что подобные возгорания «логичнее оставить как естественный процесс, потому что пожары для лесных зон — это нормально». Он отметил, что решение пересмотреть границы «зон контроля» связано с необходимостью четко определить, где нужно прилагать максимум усилий для тушения пожара и где не нужно, чтобы не тратить лишние средства и не рисковать людьми.

«Нужно проанализировать, насколько они логично установлены. Нужна некая оптимизация усилий», — добавил Сирин, отметив, что любые дополнительные меры обеспечат большую безопасность населению и стабилизируют ситуацию.

Эксперт также подчеркнул, что средства массовой информации подогревают интерес россиян к лесным пожарам, однако не пишут, что тушение «зон контроля» не только затратно и трудоемко, но и опасно для людей. «Почему-то в СМИ не звучит, что пожары в удаленных регионах можно тушить только с воздуха и это означает переброску туда людей, пожарных. А это риск. Так стоит ли рисковать людьми ради отдаленных регионов? Там нет населения, нет инфраструктуры», — подчеркнул Сирин.

Проблема лесных пожаров актуальна не только для России, но и во всем мире. Это очевидно из карты пожаров, которую создает организация Global Forest Watch Fires. С огнем в «зонах контроля» за границей тоже не борются, а дают лесу выгореть. И хотя лесные пожары — это обычное природное явление, на ситуацию влияют и факторы климатических изменений. Так, немецкий ученый Йоханн Георг Гольдаммер, руководитель Центра глобального мониторинга пожаров во Фрайбурге, рассказал, что сами по себе лесные пожары необходимы для обновления леса. Однако проблема заключается в том, что в отличие от прошлых эпох, когда было время на естественную регенерацию лесов в 100-200 лет, сегодня из-за деятельности человека этого времени уже нет.

Но винить природу во всем не стоит. Замдиректора НИИ Лесоводства и Механизации Андрей Филипчук заявил газете ВЗГЛЯД, что лесные пожары, в том числе и в отдаленных районах, зачастую происходят все же по вине самих людей. «Скорее всего, тут возможно неосторожное обращение с огнем в лесу. „Зоны контроля“ — это дикие зоны, которые труднодоступны. Но туда ходят грибники, ягодники, охотники, рыболовы, туристы», — пояснил эксперт.

Он отметил, что в России отмечается очень интересный фактор, который характерен в целом для всех стран мира — такие крупные пожары возникают не каждый год, а с определенной цикличностью в 5-10 лет. «Вспомните в европейской части России тяжелый 2010 год, как раз прошло 9 лет, теперь Сибирь», — сказал эксперт. Филипчук считает, что ситуация с пожарами в России ничуть не хуже, чем в зарубежных странах. Так, из-за жаркого и сухого климата в европе страдает средиземноморье: «И там достаточно часто бывают крупные по площади пожары. Что касается средней полосы Европы и северной полосы — там пожары бывают редко.

Мы также помним ситуацию в Калифорнии в прошлом году, когда в Америке были очень большие пожары и погибли люди. Сгорели населенные пункты целиком и полностью, достаточно много пожаров было в Канаде.

Там не всегда видно статистику причин возгорания, но масштабы пожаров превышают наши», — сказал Филипчук.

Он отметил, что самые большие площади пожаров наблюдаются в Африке — там горит травяная кустарниковая растительность. «И вчера как раз Рослесхоз заказывал у нас статистику по разным странам, мы посмотрели, что там происходит — до 200 млн гектаров в год горит. На лесную площадь приходится примерно 15%, то есть от 20 до 25 млн гектаров», — добавил эксперт.

Что касается России, то несмотря на сложность ситуации в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области, в целом ситуация с пожарами в лесном фонде сейчас лучше, чем в прошлом году. Так, на 1 августа 2019 площадь земель лесного фонда, пройденная пожарами с начала пожароопасного периода составила 6,997 млн га. На 1 августа прошлого года было 7,297 млнга. То есть, в этом году от пожаров пострадало на 300 тыс. гектар меньше, чем годом ранее.

По мнению экспертов, поддержать положительную динамику и улучшить ее поможет лесопожарный центр, о создании которого заявил Медведев. Центр будет заниматься мониторингом, профилактикой и вопросами своевременного принятия оперативных мер по тушению лесных пожаров. «Прежде всего будет создана система контроля за лесными пожарами: предупреждение и информирование. Также будет создана система по тушению. Эти, и все другие меры в поручениях Медведева как раз позволят улучшить работу по предупреждению и ликвидации пожаров», — резюмировал Сирин. А тем временем СМИ со ссылкой на источники в Минобороны уже сообщили, что очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке планируется потушить за пять суток.