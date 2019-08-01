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Пожары в Сибири: Роскосмос показал фото с орбиты 

Газета.Ru 59 минут назад
Роскосмос опубликовал кадры лесных пожаров в Сибири, снятые с орбиты. Мониторинговый центр госкорпорации с 25 июля следит за очагами возгорания в Якутии, Бурятии, Иркутской области, а также в Красноярском и Хабаровском краях. По последним данным МЧС, пожарами охвачено порядка 3 млн га тайги, зафиксировано около 500 очагов. Дым достиг Северной Америки, сообщили в NASA.
Роскосмос опубликовал снимки пожаров в Еврейском автономном округе, Республике Саха, Бурятии, Иркутской области, Красноярском и Хабаровском краях. Наблюдение со спутника за чрезвычайной ситуацией велось в период с 25 июля по 1 августа. Роскосмос передал в МЧС данные дистанционного зондирования Земли, которые охватили территорию свыше 1,98 млн кв. км.
Свои спутниковые снимки опубликовало и американское космическое ведомство NASA — на них видно, что дым от лесных пожаров в Сибири достиг Аляски и некоторых частей западного побережья Канады.
«Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады и над восточной частью Тихого океана, а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла», — заявил ученый Центра космических полетов NASA Колин Сефтор.
В США ведут наблюдения за сибирскими пожарами еще с момента их распространения по территории России. 31 июля президент Америки Дональд Трамп связался с российским лидером Владимиром Путиным и предложил помочь с тушением очагов возгорания. «Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке. Владимир Путин ответил, что российская сторона при необходимости им воспользуется», — сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава РФ отметил, что на данный момент в Сибири уже развернули мощную авиационную группировку для устранения катастрофы, в связи с чем страна не нуждается в помощи из-за рубежа. При этом в Кремле отметили, что Путин положительно высказался относительно предложения Трампа и воспринял этот разговор как шаг к восстановлению «полноформатных отношений».
Дымка от пожаров вышла за пределы России 26 июля. Первыми превышение вредных веществ в воздухе зафиксировали казахстанские метеорологи, передает «Казгидромет». 28 июля в столице государства Нур-Султане и некоторых областях страны сложились неблагоприятные метеоусловия из-за возгораний в Иркутской области и Красноярском крае.
Завкафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что частицы гари могут облететь вокруг всей Земли.
«В атмосфере преобладают потоки с запада на восток и связано это с тем, что так устроено вращение Земли, и, в конечном счете, эта сила приводит к формированию западного потока. Я бы нисколько не удивился, если бы дымы почувствовали в Канаде или в США, а у нас в центральной России это менее вероятно, хотя дымы как «след», не в виде визуального объекта, а частицы, могут круг вокруг земного шара сделать», — пояснил он в разговоре с РИА «Новости».
То, что дымка так стремительно распространяется по миру, в МЧС объяснили недостаточными мерами по ликвидации очагов возгорания и неблагоприятными погодными условиями.
«В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов. Площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях», — заявил ТАСС замначальника центра «Антистихия» Сергей Абанин.
По его словам, ситуация с пожарами в Сибири, на Дальнем Востоке и в отдельных районах Урала только ухудшается и в ближайшее время лучше не станет. Он уверил, на этой неделе сильные дожди обойдут стороной горящие территории, а мелкие осадки будут не способны потушить большой пожар. «Пожары обеспечивают ограничения проникаемости циклонов и ограничения в тушении, вода просто не долетает до земли и влияния на пожарную обстановку не оказывает», — пояснил сотрудник ведомства.
Погода в Сибири действительно не поможет местным жителям с устранением возгораний: по данным центра «Фобос», 3 августа в Новосибирск придет аномальная жара в +31°С, а на последующей недели температура воздуха не опустится ниже +28°С, передает «Экспресс Газета».
Однако, по словам Абанина, в первую очередь в увеличении территории происшествия виноваты муниципальные образования и сами регионы. Он заявил, что губернаторы регионов каждый год в феврале утверждают планы тушения лесных пожаров и знают, что должны предпринять при возникновении угрозы. Однако многие из них безответственно подходят к прогнозам чрезвычайных ситуаций. «Это связано с надеждой на авось, с выделением дополнительного финансирования»», — пояснил замглавы «Антистихии».
По состоянию на 31 июля в России горит более 2,8 млн га леса. Самая большая площадь поражения — в Якутии, где огнем охвачено 1,1 млн га тайги, в Красноярском крае катастрофа распространилась на более 1 млн га, а в Иркутской области — 700 тыс. га. В тушении принимают участие 2,7 тыс. человек, 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов.
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Пожары , Происшествия , Статьи , Сергей Абанин , Александр Кислов , Дональд Трамп , Владимир Путин , МГУ , Рослесхоз , Роскосмос , МЧС , Росгидромет , NASA , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Аляска , Еврейская Автономная Область , Иркутская Область , Канада , Республика Бурятия , Республика Саха (Якутия)
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