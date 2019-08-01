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Роспотребнадзор предупредил о высоких рисках заражения бешенством 

ТАСС + ещё 3 59 минут назад
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Неблагополучная ситуация по бешенству наблюдается в России на протяжении последних десятилетий. За шесть месяцев 2019 года по поводу укусов и других травм от контактов с животными в медучреждения обратились почти 200 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В связи с тем, что на протяжении последних десятилетий в стране отмечается неблагополучная эпизоотическая ситуация по бешенству, остается чрезвычайно высокой опасность заражения людей. За шесть месяцев 2019 года в медицинские организации по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний животными обратилось более 198 тыс. человек, в том числе более 53 тыс. детей до 14 лет", — уточнили в пресс-службе.
По данным ведомства, ежегодно в России от нападения животных страдают около 400-500 тыс. человек. При этом более 250 тыс. человек подвергаются риску заражения бешенством и нуждаются в проведении специфического лечения с использованием вакцины против бешенства (антирабическая вакцина). Из них около 40 тыс. человек должны получать дополнительные препараты для иммунизации.
"В РФ с 2012 года по настоящее время зарегистрировано 30 летальных случаев гидрофобии (бешенства), из них в 2018 году зарегистрировано два случая гидрофобии среди людей (Пензенская и Самарская области). За семь месяцев 2019 года — два случая (Москва и Амурская область)", — сообщили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре добавили, что в последние годы в РФ появляются новые очаги бешенства в дикой природе, увеличивается популяция безнадзорных собак и кошек в населенных пунктах. Кроме того, не уменьшается и число людей, подвергающихся риску заражения инфекцией и вынужденно получающих лечение. Отмечается также увеличение количества заболевших сельскохозяйственных животных в Московской, Тверской, Рязанской, Курской, Брянской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Липецкой областях, в Красноярском крае и Бурятии.
"Из диких животных активным участником в эпизоотическом процессе бешенства на территории России по-прежнему остается лиса, определившая 80% случаев бешенства среди диких животных, енотовидная собака — 14%, волки — 1%. На остальные виды диких животных, преимущественно семейства псовых, куньих и отряда грызуны приходилось 4-5%", — отметили в пресс-службе.
Рекомендации Роспотребнадзора
При получении повреждений от животных необходимо как можно раньше провести местную обработку ран и мест, с которыми соприкасалась слюна животного: нужно обильно промыть раны водой с мылом или другим моющим средством в течение нескольких минут. После этого края раны следует обработать этиловым спиртом или спиртовым раствором йода.
"Бешенство не имеет сезонности. В случае укуса, оцарапывания животным незамедлительно обращаться в медицинские организации. Антирабическое лечение — единственный способ предупредить бешенство. При наличии показаний проводится комбинированный курс лечения: антирабический иммуноглобулин (АИГ) и антирабическая вакцина в соответствии с инструкциями по применению антирабических препаратов", — пояснили в ведомстве.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от бешенства умирают около 60 тыс. человек. Четверо из каждых десяти человек, укушенных собаками с подозрением на бешенство, — это дети в возрасте до 15 лет. Свыше 10 млн человек получают специфическое антирабическое лечение. Самый высокий уровень летальности регистрируется в Азии и Африке, где основными носителями и переносчиками бешенства, как и во всем мире, являются собаки.
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Пожары , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Москва
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