Владимир Путин после доклада главы МЧС Евгения Зиничева поручил Минобороны помочь в тушении пожаров на востоке страны, сообщает РИА Новости. Министерство отправит в Красноярский край десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации, оборудованных специальными водосливными устройствами.
В настоящее время Сибирь и другие восточные регионы России окутаны дымом лесных пожаров и запахом гари. Огнем охвачено около 3 млн гектаров тайги. Режим ЧС введен в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии. В тушении пожаров уже задействованы почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов. Совещание по этому поводу провел премьер-министр Дмитрий Медведев, который поручил губернаторам взять ситуацию с пожарами под личный контроль. Изменится ли ситуация?
Комментарий Георгия Бовта:
Уже не первый день соцсети, а также СМИ восточных регионов пестрят сообщениями о лесных пожарах, люди публикуют апокалиптические картинки из населенных пунктов, окутанных дымом, сквозь который с трудом видно солнце. Петиция с требованием к властям принять меры собрала сотни тысяч подписей.
В ответ уже который день представители региональных властей, а также МЧС рассказывают о так называемых зонах контроля. Речь идет о тех пожарах, которые непосредственно не угрожают населенным пунктам или объектам инфраструктуры.
Согласно утвержденному еще в 2015 году регламенту, пожары в зонах контроля тушить считается экономически нецелесообразным, ведь речь идет о естественном природном явлении. Тайга горит каждый год и затем относительно быстро восстанавливается. Более того, для некоторых видов растений лесные пожары — способ размножения и распространения.
Другое дело, что в силу глобального изменения климата количество и интенсивность лесных пожаров растет, а в последние годы особенно резко. В этом сезоне резко выросло число лесных пожаров на Аляске и в Канаде. Выбросы углеводорода от них уже превысили годовой промышленный «выхлоп» развитой индустриальной страны.
Но если посмотреть на снимки из космоса, то легко увидеть, что площадь пожаров в Канаде, которая примерно равна по площади и населению нашей Сибири, в разы меньше. И хотя там тоже не тушат многие отдаленные пожары, а по задымленности канадские Калгари и Ванкувер сегодня выглядят ничем не лучше Иркутска или Красноярска, подход там к лесной охране и противопожарной профилактике гораздо гибче, чем установился у нас. Особенно после принятия Лесного кодекса, избавления от лесников и возложения дела тушения лесных пожаров на нищие региональные бюджеты. Не говоря о том, что канадцы и жители Аляски не практикуют варварское сжигание так называемых порубочных остатков, а также поджог леса с целью скрыть следы незаконной вырубки.
Многие экологи давно призывают власти пересмотреть «бухгалтерский» подход к экологии, согласно которому в зоны контроля, где бесконтрольно полыхают сотни тысяч гектаров тайги, входит 90% площадей возгораний. Экология вообще такая штука, которая не позволяет отбивать бабки быстро. К тому же у нас ущерб от погибшего леса считают по самым минимальным расценкам — по стоимости утраченной древесины. По сути, не учитывается долговременный ущерб здоровью людей, неделями живущих в смоге.
И уж, конечно, никто даже не задумывается о долгосрочном «вкладе» катастрофических лесных пожаров в ускорение глобального изменения климата: ведь осаждающаяся на северных льдах сажа способствует ускорению их таяния. Попутно запускаются и другие необратимые процессы, в результате которых в той же Иркутской области с каждым годом будет не только больше пожаров, но и катастрофических наводнений.
Наконец, можно вспомнить и о такой штуке, как историческая миссия нашей цивилизации. Это ведь горит наша земля, и масштабы катастрофы в нынешнем году — а их, работая на упреждение и профилактику, затратив, как ни противно, некоторое количество денег, можно было бы сократить — указывают на то, что мы относимся к ней наплевательски.
Хорошо, что чиновники наконец обратили внимание на возмущение общественности, которая уже начала сравнивать стоимость операции в Сирии с тушением пожаров в Сибири. Но возможно, решающей соломинкой, которая переломила хребет чиновничьему циничному безразличию, стал пост актера Леонарда Ди Каприо в Instagram, в котором он призвал обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири.
К Ди Каприо присоединились многие российские представители шоу-бизнеса. Кстати, именно после аналогичного поста того же Ди Каприо, возмутившегося «китовой тюрьмой» на Дальнем Востоке, где страдали косатки и белухи, российские власти стали принимать меры на высшем политическом уровне для разрешения этой ситуации. Все-таки, видимо, не зря Ди Каприо недавно сыграл Ленина в одноименном фильме. Может, он напишет что-нибудь теперь еще и про выборы в Мосгордуму?