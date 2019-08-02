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В России за сутки ликвидировали 25 лесных пожаров 

РИА Новости + ещё 6 44 минуты назад
Фото: © РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
Двадцать пять лесных пожаров на площади более 6,8 тысячи гектаров ликвидировано в России за прошедшие сутки, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
Днем ранее Авиалесоохрана сообщила о ликвидации 29 лесных пожаров на 404 гектарах.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 1 августа, в России ликвидировано 25 лесных пожаров на площади 6 866 гектаров", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на 0.00 мск 2 августа в стране тушили 160 лесных пожаров на площади 122 046 гектаров. Больше всего леса горит в Иркутской области — 62 пожара на 89 503 гектарах.
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