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Почти 800 человек тушат лесные пожары в Якутии 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Порядка 800 человек тушат леса в Якутии, где площадь природных пожаров превысила 1,1 млн га. Об этом сообщается в среду на сайте регионального министерства экологии.
"К тушению пожаров привлечено 788 человек, в том числе 151 работник службы наземной охраны лесов, 332 парашютиста и десантника-пожарных, 19 работников лесничества. Мобилизовано 273 человек из числа местного населения, 13 работников МЧС, задействовано 72 единиц техники", — говорится в сообщении.
Притом что общая площадь природных пожаров превышает 1,1 млн га, идут работы по тушению 24 очагов возгорания, площадь которых составляет 1,4 тыс. га. Ликвидация прочих очагов приостановлена решениями местных властей, поскольку они находятся в отдаленных районах.
Наиболее сложная ситуация с пожарами сложилась на севере и западе Якутии. Со вторник в тушении очагов возгорания в регионе участвует самолет-амфибия Бе-200.
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