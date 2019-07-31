Во Владивостоке загорелся монастырь

"В 07.49 (00.49 мск) в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о пожаре на территории монастыря, расположенного на улице Четырнадцатая. Незамедлительно (в 07.58) на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению", — говорится в сообщении.

Горели хозяйственные постройки. В 08.31 пожар локализован, в 08.58 ликвидировано открытое горение. Идет проливка конструкций. Общая площадь пожара — 250 "квадратов". В результате происшествия никто не пострадал, отметили в МЧС.