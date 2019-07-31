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Во Владивостоке загорелся монастырь 

РИА Новости + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Пожар на площади 250 "квадратов" произошел на территории монастыря во Владивостоке, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
"В 07.49 (00.49 мск) в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о пожаре на территории монастыря, расположенного на улице Четырнадцатая. Незамедлительно (в 07.58) на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению", — говорится в сообщении.
Горели хозяйственные постройки. В 08.31 пожар локализован, в 08.58 ликвидировано открытое горение. Идет проливка конструкций. Общая площадь пожара — 250 "квадратов". В результате происшествия никто не пострадал, отметили в МЧС.
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Пожары , МЧС , Владивосток , Приморский Край
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