Леонардо Ди Каприо обратил внимание на пожары в Сибири

Он разместил соответствующий пост в своём Instagram, сделав репост материала The Guardian.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) 30 Июл 2019 в 11:19 PDT В тексте сообщается о стихии, дым от которой виден из космоса.

Всемирная метеорологическая организация заявила, что пожары выбрасывают в воздух столько углекислого газа в месяц, сколько вся Швеция за год, — написано там.

Как писал News.ru со ссылкой на министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина , в связи с лесными пожарами в пяти регионах России был введён режим ЧС. По словам главы Минприроды, площадь распространения огня превзошла прошлогоднюю на 12% и составила 2,7 млн гектаров.