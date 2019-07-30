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Леонардо Ди Каприо обратил внимание на пожары в Сибири 

News.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо поделился информацией о лесных пожарах в Сибири, Гренландии и на Аляске.
Он разместил соответствующий пост в своём Instagram, сделав репост материала The Guardian.
В тексте сообщается о стихии, дым от которой виден из космоса.
Всемирная метеорологическая организация заявила, что пожары выбрасывают в воздух столько углекислого газа в месяц, сколько вся Швеция за год, — написано там.
Как писал News.ru со ссылкой на министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, в связи с лесными пожарами в пяти регионах России был введён режим ЧС. По словам главы Минприроды, площадь распространения огня превзошла прошлогоднюю на 12% и составила 2,7 млн гектаров.
По мнению музыканта Юрия Лозы, лесные пожары в Сибири могут быть попыткой скрыть незаконные вырубки тайги. Стихийные бедствия в России, точнее, необходимость их скорейшей ликвидации, вышли на уровень ООН.
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Комментарии
Пожары , Общество , Дмитрий Кобылкин , Леонардо ДиКаприо , ООН , The Guardian , Аляска
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