Во Франции около 200 спасателей тушат пожар, сообщают СМИ

Около 200 пожарных тушат новый пожар на юге Франции , сообщает телеканал BFMTV.

Пожар продолжается и в другом южном французском департаменте Гаре. По данным префектуры департамента, почти 480 гектаров кустарника и сельскохозяйственных культур сгорели, 190 человек были эвакуированы.

Как сообщается, во вторник вечером в коммуне Монбазен департамента Эро также начался пожар. Огонь преодолел около 30 гектаров и повредил четыре здания.

"Работа персонала трудная, учитывая ночь, которая замедляет продвижение наземных средств и не позволяет использовать авиасредства, а также присутствие сильного ветра, но около 200 пожарных мобилизованы, чтобы остановить распространение огня", — заявили пожарные Эро.

На прошлой неделе столбики термометров в городах Франции поднимались до непривычных показателей — в четверг абсолютные температурные рекорды были установлены в более чем 50 городах. Следом за волной аномальной жары пришли сильная засуха и высокая вероятность лесных пожаров.