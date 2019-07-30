Баловавшиеся с огнем дети сожгли 8 домов в Самаре

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Баловавшиеся с огнем российские дети сожгли восемь домов 

Lenta.ru + ещё 7 48 минут назад
В Самаре из-за детской шалости сгорели три дома и пять нежилых построек. Об этом агентству ТАСС сообщили в региональном МЧС.
Пожар распространился на площади в 1800 квадратных метров. С огнем почти часа боролись 133 человека и 31 единица техники, также для тушения привлекался пожарный поезд. Жертв и пострадавших нет.
После изучения содержимого с камер видеонаблюдения выяснилось, что причиной пожара послужила детская шалость с огнем.
В ночь на 23 июля в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском произошел пожар. Там было 189 человек, сгорели 20 из 26 палаток. В результате пожара погибли четыре ребенка. Основная версия случившиеся — неисправный обогреватель, на котором дети сушили одежду. Позднее выяснилось, что сгоревшие палатки были закуплены незаконно.
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Пожары , Видео , Происшествия , Самара
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