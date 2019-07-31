Медведев призвал тушить пожары в Сибири «не из окон министерств»

Глава кабмина в ходе совещания в Красноярске пообещал выделить дополнительные средства из резервного фонда на усиление группировки по борьбе с лесными пожарами. Он призвал скоординировать возможности и усилия МЧС Министерства обороны по тушению пожаров, а местным руководителям поручил контролировать ситуацию на месте.

«Поддержку и помощь регионам по линии федерального центра и бюджета Российской Федерации мы, конечно, окажем. Но еще раз обращаю внимание всех региональных руководителей, а также руководителей муниципалитетов: это ваша ответственность, поскольку тушить пожары нужно здесь, а не из окон министерства по чрезвычайным ситуациям или министерства природных ресурсов», — заявил Медведев, его слова приводит ТАСС.

По словам премьера, это «очевидная вещь», о которой не следует забывать.

Лесные пожары в Сибири охватывают почти 3 млн гектаров. Из-за пожаров введен режим ЧС в Красноярском крае, Иркутской области и ряде районов Бурятии. Дым и гарь от пожаров распространяется на тысячи километров.