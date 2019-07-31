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Медведев призвал тушить пожары в Сибири «не из окон министерств» 

Рамблер + ещё 7 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал тушить пожары в Сибири «не из окон министерств».
Глава кабмина в ходе совещания в Красноярске пообещал выделить дополнительные средства из резервного фонда на усиление группировки по борьбе с лесными пожарами. Он призвал скоординировать возможности и усилия МЧС и Министерства обороны по тушению пожаров, а местным руководителям поручил контролировать ситуацию на месте.
«Поддержку и помощь регионам по линии федерального центра и бюджета Российской Федерации мы, конечно, окажем. Но еще раз обращаю внимание всех региональных руководителей, а также руководителей муниципалитетов: это ваша ответственность, поскольку тушить пожары нужно здесь, а не из окон министерства по чрезвычайным ситуациям или министерства природных ресурсов», — заявил Медведев, его слова приводит ТАСС.
По словам премьера, это «очевидная вещь», о которой не следует забывать.
Лесные пожары в Сибири охватывают почти 3 млн гектаров. Из-за пожаров введен режим ЧС в Красноярском крае, Иркутской области и ряде районов Бурятии. Дым и гарь от пожаров распространяется на тысячи километров.
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Пожары , Политика , Новости Сибири , Лесные пожары в Сибири , Дмитрий Медведев , Министерство обороны , МЧС , Минприроды , ИТАР-ТАСС , Красноярск
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