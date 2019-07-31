Медведев потребовал тушить пожары в Сибири «не из окон министерств»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Красноярске по ситуации с лесными пожарами в Сибири заявил, что федеральный центр окажет помощь регионам, где горят леса, но пожары нужно тушить «не из окон министерств».

По его словам, поддержка и помощь регионам будет оказана по линии федерального центра и бюджета России.

«Но ещё раз обращаю внимание всех региональных руководителей, а также руководителей муниципалитетов: это ваша ответственность, поскольку тушить пожары нужно здесь, а не из окон министерства по чрезвычайным ситуациям или министерства природных ресурсов», — цитирует его ТАСС.

Кроме того премьер сообщил, что правительство выделит дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.

Также Медведев отметил, что самой главной задачей является недопущение того, чтобы огонь распространился на населённые пункты. Он подчеркнул, что непосредственной опасности для людей нет.

Он добавил, что 1 августа обсудит в Чите ситуацию с лесными пожарами на Дальнем Востоке.