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Медведев потребовал тушить пожары в Сибири «не из окон министерств» 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Красноярске по ситуации с лесными пожарами в Сибири заявил, что федеральный центр окажет помощь регионам, где горят леса, но пожары нужно тушить «не из окон министерств».
По его словам, поддержка и помощь регионам будет оказана по линии федерального центра и бюджета России.
«Но ещё раз обращаю внимание всех региональных руководителей, а также руководителей муниципалитетов: это ваша ответственность, поскольку тушить пожары нужно здесь, а не из окон министерства по чрезвычайным ситуациям или министерства природных ресурсов», — цитирует его ТАСС.
Кроме того премьер сообщил, что правительство выделит дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.
Также Медведев отметил, что самой главной задачей является недопущение того, чтобы огонь распространился на населённые пункты. Он подчеркнул, что непосредственной опасности для людей нет.
Он добавил, что 1 августа обсудит в Чите ситуацию с лесными пожарами на Дальнем Востоке.
31 июля российский президент Владимир Путин поручил Минобороны помочь в тушении пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. В оборонном ведомстве заявили об отправке в Красноярский край авиагруппировки для тушения пожаров. Также Минобороны сформировало штаб по тушению пожаров.
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Комментарии2
Пожары , Политика , Новости Сибири , Лесные пожары в Сибири , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Министерство обороны , МЧС , Минприроды , ИТАР-ТАСС , Красноярск
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