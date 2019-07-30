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В Пятигорске потушили пожар в цехе по производству шуб 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске на площади тысяча квадратных метров ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Ранее в ведомстве сообщили, что в Пятигорске на улице Краснослободской в цехе по производству шуб произошел пожар на площади тысяча квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности. По предварительным данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, погибших и пострадавших нет.
"В 23.20 мск полная ликвидация пожара на площади тысяча квадратных метров", — отметили в МЧС.
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Пожары , МЧС , Пятигорск , Ставропольский Край
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