В Пятигорске потушили пожар в цехе по производству шуб

Ранее в ведомстве сообщили, что в Пятигорске на улице Краснослободской в цехе по производству шуб произошел пожар на площади тысяча квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности. По предварительным данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, погибших и пострадавших нет.