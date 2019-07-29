В Пятигорске загорелся цех по производству шуб

Фото: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю/ РИА Новости

"В Пятигорске пожар в цехе по производству шуб. В 16.49 мск объявлен ранг №2. Информация уточняется. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров.

Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что пожар произошел на кровле цеха на улице Краснослободская.