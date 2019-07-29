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В Пятигорске загорелся цех по производству шуб 

РИА Новости + ещё 9 57 минут назад
Фото: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю/ РИА Новости
Пожар произошел в цехе по производству шуб в Пятигорске на площади около тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
"В Пятигорске пожар в цехе по производству шуб. В 16.49 мск объявлен ранг №2. Информация уточняется. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров.
Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что пожар произошел на кровле цеха на улице Краснослободская.
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Пожары , Катастрофы , Происшествия , МЧС , РИА Новости , Пятигорск , Ставропольский Край
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