В Минприроды назвали причину лесных пожаров в Сибири 

Угроза задымления населенных пунктов из-за лесных пожаров сохраняется, основной причиной пожаров в Сибири является природный фактор, заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.
Кобылкин во вторник предоставил актуальную информацию по ситуации с лесными пожарами в РФ на совещании премьер-министра с вице-премьерами.
"Несмотря на принимаемые меры, сохраняется угроза задымления населенных пунктов. Росгидромет ведет постоянный мониторинг состояния допустимой концентрации в воздухе. На утро превышений не зафиксировано", — сказал Кобылкин.
"Пострадавших от лесных пожаров и жертв на сегодняшний день нет, ситуация, тем не менее, тяжелая", — добавил Кобылкин.
Он отметил, что для сибирских регионов основной причиной пожаров является природный фактор — сухие грозы.