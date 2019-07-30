В Минприроды назвали причину лесных пожаров в Сибири

РФ Дмитрий Кобылкин. Угроза задымления населенных пунктов из-за лесных пожаров сохраняется, основной причиной пожаров в Сибири является природный фактор, заявил глава Минприроды

Кобылкин во вторник предоставил актуальную информацию по ситуации с лесными пожарами в РФ на совещании премьер-министра с вице-премьерами.

"Несмотря на принимаемые меры, сохраняется угроза задымления населенных пунктов. Росгидромет ведет постоянный мониторинг состояния допустимой концентрации в воздухе. На утро превышений не зафиксировано", — сказал Кобылкин.

"Пострадавших от лесных пожаров и жертв на сегодняшний день нет, ситуация, тем не менее, тяжелая", — добавил Кобылкин.

Он отметил, что для сибирских регионов основной причиной пожаров является природный фактор — сухие грозы.