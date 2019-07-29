Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сибири горит почти миллион гектаров леса 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Площадь природных пожаров в Красноярском крае за последние сутки выросла почти на 40 тысяч гектаров и в общей сложности приближается к миллиону. Об этом сообщает Лесопожарный центр региона.
Большая часть возгораний — в труднодоступных местах, где затраты на тушение превышают размер возможного ущерба. В Якутии пожары охватили уже более миллиона ста тысяч гектаров, распространению огня способствует погода — в регионе сухо и ветрено.
Всего, по данным авиалесоохраны, в России борются со 110 природными пожарами. Большая их часть приходится на Иркутскую область; также возгорания тушат ещё в десяти регионах, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru: последние новости
Впавший в кому 10-летний мальчик до последнего спасал девочек из горящей палатки Трагедия в "Холдоми": число пострадавших детей увеличилось Трагедия в детском лагере: почему о палаточном городке никто не знал
Пожары , Новости Сибири , Дальний Восток , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ экс-чиновник147
Как изменится жизнь россиян с августа213
«Дискриминация»: В ОБСЕ раскритиковали Украину142
«Ничего, кроме улыбки»: в Госдуме ответили Украине4
Губернаторов ДФО пожурили из-за мусора2
Видео
03:19
«Здесь всё принадлежит Китаю»
Общество
01:00
Галкин напугал Пугачеву своей выходкой
Шоу-бизнес
00:57
Сотрудники сгоревшего лагеря пожаловались на травлю
Происшествия Общество
01:56
Стал известен груз уничтоженных украинских Ил-76
Оружие Армия
01:45
Сын Алибасова сбежал с 20-ю миллионами
Шоу-бизнес
02:09
Стало известно о роскошной жизни убитой блогерши
Происшествия
00:20
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Общество
03:16
Октябрь наступит в июле
Погода Общество
00:20
Соловьев отреагировал на смерть Кара-Мурзы
Общество
04:23
Зеленского высмеяли за несуществующее государство
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение