Шнуров написал стихотворение о несогласованном митинге в Москве

Своё творение автор выложил в Instagram. За два часа публикация собрала более ста тысяч лайков.

Вся Россия пламенем объята: выборы, леса — везде пожар! — гласит стихотворение.

Несанкционированный митинг, организованный оппозиционерами, не допущенными к участию в выборах в Мосгордуму , проходит в Москве 27 июля.

Ранее News.ru писал о том, что муниципальный депутат округа Хамовники Александра Парушина пострадала во время жёсткого разгона силовиками несогласованного митинга в центре Москвы. Омоновец разбил ей дубинкой голову до крови, и она на несколько минут потеряла сознание.