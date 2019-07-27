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Шнуров написал стихотворение о несогласованном митинге в Москве 

News.ru 5 часов назад
Фото: News.ru
Музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвящённое митингам в Москве и пожарам в красноярских лесах.
Своё творение автор выложил в Instagram. За два часа публикация собрала более ста тысяч лайков.
Вся Россия пламенем объята: выборы, леса — везде пожар! — гласит стихотворение.
Несанкционированный митинг, организованный оппозиционерами, не допущенными к участию в выборах в Мосгордуму, проходит в Москве 27 июля.
Ранее News.ru писал о том, что муниципальный депутат округа Хамовники Александра Парушина пострадала во время жёсткого разгона силовиками несогласованного митинга в центре Москвы. Омоновец разбил ей дубинкой голову до крови, и она на несколько минут потеряла сознание.
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Пожары , Сергей Шнуров , Мосгордума , Москва
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