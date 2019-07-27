Число жертв пожара в студии аниме в Киото увеличилось до 35

Число погибших в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото возросло до 35. Об этом информирует NHK.

По данным телеканала, в больнице от полученных ожогов скончался молодой человек.

Ранее сообщалось о 33 погибших.

В поджоге сознался 41-летний мужчина. По словам очевидцев, злоумышленник разлил в помещении горючую жидкость и выкрикивал: «Умрите!».

Позднее устроивший поджог мужчина объяснил мотив своего поступка. По его словам, он пошёл на это, так как студия украла у него идею произведения.