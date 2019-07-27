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Число жертв пожара в студии аниме в Киото увеличилось до 35 

RT на русском + ещё 2 5 часов назад
Фото: Reuters
Число погибших в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото возросло до 35. Об этом информирует NHK.
По данным телеканала, в больнице от полученных ожогов скончался молодой человек.
Ранее сообщалось о 33 погибших.
В поджоге сознался 41-летний мужчина. По словам очевидцев, злоумышленник разлил в помещении горючую жидкость и выкрикивал: «Умрите!».
Позднее устроивший поджог мужчина объяснил мотив своего поступка. По его словам, он пошёл на это, так как студия украла у него идею произведения.
RT на русском: последние новости
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Пожары , Азия , В мире , Происшествия , Киото
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