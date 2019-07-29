Площадь пожаров в красноярской тайге выросла

Площадь природных пожаров в Красноярском крае выросла за сутки на 38 тысяч гектаров до чуть более 986 тысяч гектаров, сообщает Лесопожарный центр в Красноярске

"На территории края действует лесных пожаров — 94, на общей площади — 986 тысяч гектаров, в том числе в зоне контроля — 81, на площади — 977 546 гектаров", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что очаги действуют в Эвенкийском, Енисейском, Богучанском, Кежемском, Аманском и Таймырском районах. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 459 человек и десять единиц техники.

По данным ведомства на утро воскресенья, в крае горело 947,5 тысячи гектаров леса.