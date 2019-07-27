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В Greenpeace назвали сибирские пожары катастрофой планетарного масштаба 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Руководитель Greenpeace Григорий Куксин в беседе с «360» назвал пожары в Сибири и на Дальнем Востоке катастрофой планетарного масштаба.
По словам руководителя организации, дым от пожаров вопреки всем прогнозам пошел в западном направлении. «Это довольно редкое явление — как правило, его сносит на восток или на север», — отметил Куксин.
Дым от пожаров сначала пошел по сибирским городам, потом дошел до Урала, сегодня этот дым заходил за Урал в Поволжье, даже в Татарстане он был виден, добавил руководитель организации.
«А сейчас опять меняется направление ветра и дым начинает тянуть обратно на восток, пока еще сибирские города в сильном задымлении, дальше скорее всего мы будем ожидать задымления Камчатки, вплоть до того, что он [дым] через океан пойдет до соседних континентов. То есть это действительно такое в планетарном масштабе явление заметное», — рассказал Куксин.
И, к сожалению, дым никуда не денется, пожары будут развиваться еще несколько недель как минимум, отметил руководитель организации.
«На пару недель вперед мы не видим никаких серьезных осадков в прогнозе, а только сильные дожди эти пожары могут полностью потушить», — заявил Куксин.
Поэтому сейчас надо обязательно наращивать группировку сил, так чтобы хотя бы люди не пострадали и при этом готовиться к тому, что в зависимости от того, «куда будет направление ветра, у нас будут крупные города на какое-то время в сильном задымлении», отметил Куксин. По его словам там, где это будет необходимо надо вводить специальные режимы. Например, режим «Черного неба».
И обязательно надо пересматривать зону контроля, без этого пересмотра, без изменения ее границ, ситуация будет постоянно повторяться, считает Куксин.
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Комментарии2
Пожары , Новости Сибири , Дальний Восток , Григорий Куксин , Республика Татарстан
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