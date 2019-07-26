В России ликвидировали более 30 лесных пожаров за сутки

Более 30 лесных пожаров на площади более 3 тысяч гектаров ликвидировано на территории России за прошедшие сутки, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Днем ране было ликвидировано 80 лесных пожаров на площади более 22 тысяч гектаров.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки … в России ликвидировано 33 лесных пожара на площади 3217 гектаров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на 00.00 26 июля, на территории РФ действует 165 лесных пожаров на площади более 163 тысяч гектаров. За сутки их площадь увеличилась со 147 тысяч гектаров.

Наибольшее количество пожаров зафиксировано в Иркутской области — 77 пожаров на площади более 135 тысяч гектаров. Их площадь также увеличилась, ранее она составляла 120 тысяч гектаров. Кроме того, зафиксированы пожары в Хабаровском крае — восемь пожаров на более чем 1 тысяче гектаров леса, Пермском крае — один пожар на площади 5 гектаров, Ямало-Ненецком автономном округе — два пожара на площади 2 гектара.

Площадь пожаров также увеличилась в Якутии, Югре и Забайкальском крае. В Тюменской области площадь пожаров не изменилась. Уменьшилась площадь пожаров в Красноярском крае и Республике Бурятия.

Кроме того, увеличилась площадь пожара на особо охраняемой природной территории в Красноярском крае (ГПЗ "Тунгусский") с 570 гектаров до 1570 гектаров, на особо охраняемой природной территории ГПЗ "Джугджурский" в Хабаровском крае пожар увеличился с 94 гектаров до 552 гектаров. В Республике Бурятия (НП "Забайкальский") площадь пожара не изменилась — 183 гектара.

В тушении лесных пожаров задействовано 2715 человек и 343 единицы техники. На авиамониторинге — 42 воздушных судна, на тушении — 25 воздушных судов.

Режим ЧС введен в четырех субъектах РФ, особый противопожарный режим введен в 44 субъектах, пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах.