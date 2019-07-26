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В МЧС рассказали, как из-за проблем с электропроводкой сгорают дома 

РИА Новости 1 час назад
Перекрученные в местах сгиба провода, плохой контакт кабелей в щитке и плохая гидроизоляция проводки могут привести к пожару; чтобы этого не произошло, нужно заранее продумать схему размещения проводки, позаботиться о правильном расположении розеток и использовать только качественную электротехнику, рассказали в МЧС России.
Чтобы минимизировать риски, спасатели советуют еще на этапе строительства строительства продумать расположение проводов и розеток, оставляя пространство между мебелью и крупной электротехникой. Кроме этого, следует также тщательно изолировать провода от влаги.
Причиной возгорания могут стать перетирание кабеля в местах сгиба, перекручивание проводов или закорачивание розеток металлическими предметами, напомнили в МЧС. Кроме этого, пожар также может произойти из-за повреждения скрытой проводки — например, из-за неправильно вбитого гвоздя для картины, который может повредить провод в стене.
Ремонтные работы и установку сложного оборудования лучше доверить профессиональному электрику, и выбирать только сертифицированную продукцию, посоветовали спасатели.
Не стоит забывать и о простых правилах пожарной безопасности, напомнили в МЧС: например, не располагать легковоспламеняющиеся вещества или горючие предметы интерьера — шторы, ковры, мягкую мебель — рядом с нагретыми электроприборами.
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Пожары , Видео , МЧС
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