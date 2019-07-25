Администрация Холдоми» закрывает детский лагерь

Работа детского оздоровительного лагеря, расположенного на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае , будет остановлена в четверг, детей развезут по домам до конца дня. Об этом ТАСС сообщил представитель администрации комплекса.

«Издан приказ о закрытии лагеря «Холдоми». Детей передадут родителям до конца дня. Родители уведомляются, кого-то заберут сами, кого-то администрация по согласованию с родителями довезет до дома», — сказал собеседник агентства.

Он не смог уточнить, сколько детей сейчас находится в «Холдоми». По данным министерства образования и науки Хабаровского края на вечер среды, в лагере оставалось 136 детей. Они обеспечены горячим питанием, находятся в корпусах.

Администрация «Холдоми» готова вернуть деньги за проданные путевки. Накануне сообщалось, что решается вопрос о выплате администрацией компенсаций семьям погибших и пострадавших детей.