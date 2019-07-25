Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Администрация Холдоми» закрывает детский лагерь 

BFM.RU + ещё 3 30 минут назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Работа детского оздоровительного лагеря, расположенного на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, будет остановлена в четверг, детей развезут по домам до конца дня. Об этом ТАСС сообщил представитель администрации комплекса.
«Издан приказ о закрытии лагеря «Холдоми». Детей передадут родителям до конца дня. Родители уведомляются, кого-то заберут сами, кого-то администрация по согласованию с родителями довезет до дома», — сказал собеседник агентства.
Он не смог уточнить, сколько детей сейчас находится в «Холдоми». По данным министерства образования и науки Хабаровского края на вечер среды, в лагере оставалось 136 детей. Они обеспечены горячим питанием, находятся в корпусах.
Администрация «Холдоми» готова вернуть деньги за проданные путевки. Накануне сообщалось, что решается вопрос о выплате администрацией компенсаций семьям погибших и пострадавших детей.
BFM.RU: последние новости
Увеличилось число пострадавших при пожаре в детском лагере «Девочка говорит: «А мы уже инвалиды?» Почему в «Холдоми» при пожаре погибли дети? Пожары, смог и «второй Чернобыль». Стихийные бедствия разворачиваются по всей Сибири
Пожары , Происшествия , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Италия сообщила Европе «плохую новость»3
«Зеленскому стало еще обиднее»13
Названа причина покушения на дипломата в Турции3
Путин попал на обложку американского журнала13
F-21 «побил» МиГ-35 в Индии43
Видео
04:33
Южная Корея заявила о «глубоком сожалении» России
Азия В мире
06:21
Запад обвинили в замалчивании грехов Украины
В мире Украина
01:16
Россия поставила перед КНДР вопрос
Политика
01:47
Тиль Швайгер высмеял министра и сравнил с Шойгу
Армия Другое
03:09
Путин отреагировал на смену премьера Великобритании
Политика
02:31
Умер Рутгер Хауэр
В мире
00:52
Раймонд Паулс объяснил негатив Запада к России
Общество В мире
01:26
Поклонская решила сменить профиль работы
Политика
00:25
Вакарчук выступил перед российскими олигархами
Украина В мире
03:13
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение