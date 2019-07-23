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«Мама, мы горим»: женщина о звонке дочери из горящего лагеря 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края / ТАСС
Родители одной из девочек, которая находилась в палаточном лагере в Хабаровском крае, рассказали подробности произошедшего пожара. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Мама 10-летней девочки Ирины заявила, что дочь позвонила ей в три часа ночи, когда случилась трагедия.
Отмечается, что Ирина быстро сообщила маме, что в лагере случился пожар и ее увозят в больницу.
Девочка рассказала о том, что проснулась из-за чувства жжения в локте. Она закричала, начала будить остальных. Детям удалось быстро выбежать на улицу и не получить серьезных травм.
Уточняется, что, доставленная в шоковом состоянии в больницу, Ирина сейчас чувствует себя хорошо.
Ее мама добавила, что руководство лагеря не отвечает точно на вопросы о причинах пожара.
Ранее сообщалось, что погиб еще один ребенок из сгоревшего лагеря.
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Пожары , Происшествия , Хабаровский Край
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