В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в лагере в Хабаровском крае

Фото: МЧС РФ

По информации главного врача медицины катастроф Хабаровска, всего было госпитализировано четыре человека. Главный врач Хабаровского территориального центра медицины катастроф Павел Курнявка рассказал «Звезде» о состоянии пострадавших при пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае . По данным медика, было госпитализировано четыре человека. «Госпитализировано четыре пострадавших, три из них — с ожогами, один — с психоневрологической травмой. Им оказывается помощь в настоящий момент в Центральной районной больнице Солнечного района», — рассказал Павел Курнявка. ГУ МЧС по региону добавили, что госпитализированы трое детей 2006-2008 годов рождения. Для эвакуации пострадавших в медицинские учреждения краевой столицы в готовность приведен вертолет территориального центра медицины катастроф. Ранее сообщалось, что на помощь пострадавшим министр здравоохранения Вероника Скворцова направила в Хабаровский край группу детских комбустиологов (специалистов по ожоговой медицине) и реаниматологов. Трагедия разыгралась 23 июля на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе. Огонь охватил палаточный городок, в котором проживали дети и взрослые. В результате ЧП погибла девочка 2008 года рождения.