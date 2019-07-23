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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в лагере в Хабаровском крае 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: МЧС РФ
По информации главного врача медицины катастроф Хабаровска, всего было госпитализировано четыре человека.
Главный врач Хабаровского территориального центра медицины катастроф Павел Курнявка рассказал «Звезде» о состоянии пострадавших при пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае. По данным медика, было госпитализировано четыре человека.
«Госпитализировано четыре пострадавших, три из них — с ожогами, один — с психоневрологической травмой. Им оказывается помощь в настоящий момент в Центральной районной больнице Солнечного района», — рассказал Павел Курнявка.
В ГУ МЧС по региону добавили, что госпитализированы трое детей 2006-2008 годов рождения. Для эвакуации пострадавших в медицинские учреждения краевой столицы в готовность приведен вертолет территориального центра медицины катастроф.
Ранее сообщалось, что на помощь пострадавшим министр здравоохранения Вероника Скворцова направила в Хабаровский край группу детских комбустиологов (специалистов по ожоговой медицине) и реаниматологов.
Трагедия разыгралась 23 июля на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе. Огонь охватил палаточный городок, в котором проживали дети и взрослые. В результате ЧП погибла девочка 2008 года рождения.
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Комментарии
Пожары , Происшествия , Вероника Скворцова , Минздрав РФ , МЧС , Хабаровский Край
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