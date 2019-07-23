Две девочки и мальчик из сгоревшего лагеря получили почти 100-процентные ожоги

Дети, пострадавшие ночью от пожара в детском палаточном лагере на горнолыжной базе «Холдоми» в ночь на 23 июля, остаются в крайне тяжёлом состоянии. Стали известны их имена: Вериника С. (2006 года рождения), Елизавета Б. (2007 г.р.), Алексей М. (2008 г.р.). Все трое получили почти 100% ожогов тела после того, как во время ночного пожара на них упали горящие палатки. Таким образом, предварительная информация о том, что пострадали только девочки, не подтвердилась. По словам очевидцев, мальчик бросился на помощь, когда увидел, что девчачья палатка загорелась. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщил источник в Солнечной районной больнице. Напомним, как ранее сообщало агентство, в огне погибла Софья В. (2008 г.р.)

— Детей к нам доставили в три часа ночи. Они так сильно кричали, что не было сил это слушать. Сейчас наши врачи находятся с ними в реанимации, борются за их жизни, — рассказала лаборант Солнечной районной больницы Клавдия Тыщук. — Это главный врач нашей больницы, реаниматолог с большим стажем Иван Кожушков и опытный реаниматолог Владимир Сурин. Ребята нетранспортабельны, перевозить их куда-то в больницы Комсомольска-на-Амуре или Хабаровска просто опасно. Также приехал министр здравоохранения Александр Витко с ним доктор-реаниматолог и медики из Комсомольска-на-Амуре.

С родителями пострадавших детей работают психологи. Пока медики воздерживаются от каких-либо прогнозов. В готовности к вылету находится реанимационный вертолёт санавиации. Детей готовы принять в ожоговом отделении хабаровской ККБ №2.

— Пока у нас стоит низкая облачность. Поэтому принять вертолёт в Солнечном мы не можем. Везти детей в Комсомольск просто невозможно. Они находятся в критическом состоянии, — сообщил глава Солнечного района Виктор Старков во время сеанса селекторной связи на заседании КЧС в правительстве Хабаровского края.

Как ранее уже сообщало агентство, к месту ЧП вылетел губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Перед вылетом он устроил разнос чиновникам, которые не проконтролировали ситуацию с организацией детского отдыха на базе «Холдоми». Возбуждено уголовное дело. Частный детский лагерь на базе «Холдоми» до сегодняшней трагедии считался одним из самых престижных. Путёвка на одну смену стоила 15 тысяч рублей.