Природные пожары на площади более 217 тысяч гектаров тушат в нескольких районах Иркутской области, сообщается на сайте ГУМЧС по региону.
"По состоянию на утро 21 июля на территории Иркутской области действуют 86 лесных пожаров… Общая площадь горящих лесов составляет 217 тысяч 418 гектаров", — говорится в сообщении.
Пожары зарегистрированы в Киренском, Катангском, Мамско-Чуйском, Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Ольхонском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах.
Отмечается, что пожары тушат силы лесоохраны.