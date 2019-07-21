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Посёлок в Оренбуржье подготовлен к эвакуации из-за горения травы 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посёлок Акжарское в Оренбургской области находится под угрозой из-за загоревшейся сухой травы. К настоящему времени для эвакуации жителей подготовлены автобусы.
«Поступило сообщение о возгорании сухой травы на территории Ясненского городского округа. Происходит стремительное распространение огня по фронту 4 км. Создалась угроза распространения огня на Акжарское», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по региону.
Отмечается, что пункт временного размещения в городе Ясный вместимостью 400 человек готов принять граждан в случае необходимости.
В конце июня в Оренбургской области из-за возгорания сухой травы произошёл природный пожар вблизи государственной границы с Казахстаном.
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