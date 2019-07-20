Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС Армении предупредило о риске природных пожаров 

Мир24 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
В Армении возрос риск возникновения природных пожаров. МЧС республики предупреждает: в ближайшие пять дней температура воздуха повысится до 40 градусов, будет ветрено, при этом осадков не ожидается, сообщает телеканал «МИР 24».
Как отмечают синоптики, в связи с проникновением теплых тропических воздушных потоков с территории Ирака, с 21 по 23 июля, температура воздуха в Ереване, в Араратской и Армавирской областях, в долинах Сюника в дневные часы с 16: 00 до 18: 00 состоавит плюс 40 — плюс 42 градусов.
Мир24: последние новости
Площадь пожаров в России за сутки сократилась на 46 тыс.га В Иркутске завершена вакцинация: прививки сделали более 2,5 тыс. жителей В подвале психоневрологической больницы Магнитогорска произошел пожар
Пожары , МЧС , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российское посольство признало Крым украинским256
Почему Скрипаль неинтересен британским СМИ13
Украинцы возмутились поведением Зеленского7
Путин назвал возможную причину отказа от президентства712
В США сравнили «угрозы» России и КНР3
Видео
01:02
Стоун попросил Путина стать крестным отцом дочери
Политика
02:06
Путин высказался о росте цен на бензин
Политика
00:53
Путин оценил ситуацию на Украине
Политика
00:38
Путин вышел к людям и вспомнил «простое русское слово»
Политика
10:05
Путин назвал возможную причину отказа от президентства
Политика
02:11
Abrams и Т-72М сразились в Польше
Армия
00:25
«Поезд-ящерица» устроил сбой в московском метро
Новости Москвы
00:43
«Где мой муж?»: Пугачева потеряла Галкина
Шоу-бизнес
05:11
«Он утонул»: Путин дал обещание мальчику
Общество
03:36
Пока вы не уснули: подруга Меркель угрожает России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение