МЧС Армении предупредило о риске природных пожаров

Армении возрос риск возникновения природных пожаров. МЧС республики предупреждает: в ближайшие пять дней температура воздуха повысится до 40 градусов, будет ветрено, при этом осадков не ожидается, сообщает телеканал «МИР 24».

Как отмечают синоптики, в связи с проникновением теплых тропических воздушных потоков с территории Ирака, с 21 по 23 июля, температура воздуха в Ереване, в Араратской и Армавирской областях, в долинах Сюника в дневные часы с 16: 00 до 18: 00 состоавит плюс 40 — плюс 42 градусов.