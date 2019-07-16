Общежитие загорелось в Москве

Пожар произошёл в двухэтажном здании на северо-западе столицы. В настоящий момент происходит открытое горение крыши.

Инцидент произошёл в общежитии «Люкс», расположенном в доме 4Ас1 по Мукомольному проезду, сообщил источник News.ru. Работники экстренных служб эвакуировали с места около 70 человек.

Ранее News.ru писал, что пострадавших при пожаре в Троицке пришлось эвакуировать санитарным вертолётом. При помощи транспортного средства госпитализированы двое мужчин, получивших ожоги различной степени тяжести. Они доставлены в специализированное медицинское учреждение.