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Общежитие загорелось в Москве 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожар произошёл в двухэтажном здании на северо-западе столицы. В настоящий момент происходит открытое горение крыши.
Инцидент произошёл в общежитии «Люкс», расположенном в доме 4Ас1 по Мукомольному проезду, сообщил источник News.ru. Работники экстренных служб эвакуировали с места около 70 человек.
Ранее News.ru писал, что пострадавших при пожаре в Троицке пришлось эвакуировать санитарным вертолётом. При помощи транспортного средства госпитализированы двое мужчин, получивших ожоги различной степени тяжести. Они доставлены в специализированное медицинское учреждение.
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