Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Площадь пожаров в России за сутки сократилась на 46 тыс.га 

Мир24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: www.vesti.ru
На территории России лесным пожарным за сутки удалось потушить возгорания на площади 46 тысяч гектаров, сообщила на своем сайте ФБУ «Авиалесоохрана». Общая площадь пожаров в настоящее время составляет около 164 тысяч гектаров.
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки (16 июля) в России ликвидировано 69 лесных пожаров на площади 45 669 гектаров. На 00:00 мск 17 июля на территории РФ действовали 183 лесных пожара на площади 163 923 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении.
В тушении пожаров принимают участие 3,3 тысячи человек, 478 единиц техники и 36 воздушных судов. Еще 65 самолетов отслеживают обстановку с воздуха.
Особый противопожарный режим продолжает действовать в 40 регионах России. В Иркутской области, Красноярском крае, в отдельных районах Забайкалья, Бурятии и Якутии введен режим чрезвычайной ситуации.
Ранее стало известно, что в Сибири для борьбы с лесными пожарами искусственно вызывают осадки.
Мир24: последние новости
В Москве загорелся крупнейший в России архив литературы и искусства Смог в Красноярске: норма загрязнения воздуха превышена почти в три раза 50 метров огня: чем грозит пожар на мытищинской ТЭЦ
Комментарии
Пожары , Пожар в Красноярске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Техногенную катастрофу вновь предсказали на Украине25
Названо местонахождение ядерного оружия в Европе1
«Для танго нужны двое»: Об отношениях РФ и США19
Зеленскому предложили выкупить Крым у России
Смартфоны в школах РФ хотят заменить на «шкулфоны»5
Видео
00:31
Совсем плоха? Что будет с Меркель
В мире Статьи
00:59
Трамп накажет Турцию из-за сделки с Россией
США В мире
01:39
«Ласковый и нежный зверь»: Пугачева обратилась к Галкину
Шоу-бизнес
10:34
В США нашли способ сдержать Россию
США В мире
01:04
Алибасов набросился на женщину в эфире «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
02:26
«Мы тут за Россию»: в Бердянске вспыхнул скандал из-за языка
Украина В мире
00:33
Скабеева язвительно ответила украинскому дипломату
Общество
04:47
Названы пять сценариев российско-белорусских отношений
СНГ В мире
00:07
Последствия тропического ливня в Москве показали на видео
Погода Новости Москвы
00:54
«Гематомы по телу»: композитора нашли мертвым
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение