На территории России лесным пожарным за сутки удалось потушить возгорания на площади 46 тысяч гектаров, сообщила на своем сайте ФБУ «Авиалесоохрана». Общая площадь пожаров в настоящее время составляет около 164 тысяч гектаров.
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки (16 июля) в России ликвидировано 69 лесных пожаров на площади 45 669 гектаров. На 00:00 мск 17 июля на территории РФ действовали 183 лесных пожара на площади 163 923 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении.
В тушении пожаров принимают участие 3,3 тысячи человек, 478 единиц техники и 36 воздушных судов. Еще 65 самолетов отслеживают обстановку с воздуха.
Особый противопожарный режим продолжает действовать в 40 регионах России. В Иркутской области, Красноярском крае, в отдельных районах Забайкалья, Бурятии и Якутии введен режим чрезвычайной ситуации.
Ранее стало известно, что в Сибири для борьбы с лесными пожарами искусственно вызывают осадки.