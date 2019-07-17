Площадь пожаров в России за сутки сократилась на 46 тыс.га

На территории России лесным пожарным за сутки удалось потушить возгорания на площади 46 тысяч гектаров, сообщила на своем сайте ФБУ «Авиалесоохрана». Общая площадь пожаров в настоящее время составляет около 164 тысяч гектаров.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки (16 июля) в России ликвидировано 69 лесных пожаров на площади 45 669 гектаров. На 00:00 мск 17 июля на территории РФ действовали 183 лесных пожара на площади 163 923 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении.

В тушении пожаров принимают участие 3,3 тысячи человек, 478 единиц техники и 36 воздушных судов. Еще 65 самолетов отслеживают обстановку с воздуха.

Особый противопожарный режим продолжает действовать в 40 регионах России. В Иркутской области, Красноярском крае, в отдельных районах Забайкалья, Бурятии и Якутии введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее стало известно, что в Сибири для борьбы с лесными пожарами искусственно вызывают осадки.