Площадь лесных пожаров в России превысила 180 тысяч гектаров

Более 180 тысяч гектаров леса охвачено пожарами в России . Такие данные приводят в Авиалесоохране.

В тушении пожаров задействованы 3,5 тысячи человек и свыше 500 единиц техники, в том числе 65 воздушных судов, передает телеканал "Россия 24". В Авиалесоохране отметили, что угрозы распространения огня на населенные пункты пока нет.