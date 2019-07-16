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Площадь лесных пожаров в России превысила 180 тысяч гектаров 

Вести.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: www.vesti.ru
Более 180 тысяч гектаров леса охвачено пожарами в России. Такие данные приводят в Авиалесоохране.
Самая сложная обстановка — в Иркутской области и Красноярском крае. Также сильные возгорания зафиксированы на Камчатке, Чукотке, в Магаданской области, Забайкальском крае и Бурятии.
В тушении пожаров задействованы 3,5 тысячи человек и свыше 500 единиц техники, в том числе 65 воздушных судов, передает телеканал "Россия 24". В Авиалесоохране отметили, что угрозы распространения огня на населенные пункты пока нет.
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Пожары , Иркутская Область , Красноярский Край
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