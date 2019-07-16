Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Природный пожар в пригороде Улан-Удэ потушен 

BFM.RU + ещё 19 1 час назад
Фото: РИА Новости
Природный пожар, разгоревшийся 14 июля в пригороде Улан-Удэ неподалеку от поселка Сотниково, ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ). «Пожар в Иволгинском районе ликвидирован, площадь, пройденная огнем, составила около 16 гектаров», — сказал представитель ведомства.
14 июля недалеко от поселка Сотниково разгорелся пожар, огонь подошел к населенному пункту. К полуночи огонь удалось остановить в 800 метрах от домов. В превентивных целях из санаторно-оздоровительного лагеря «Здоровье» в пункты временного размещения — Сотниковскую школу и детскую больницу в Улан-Удэ — эвакуировали более 100 детей и взрослых, включая персонал реабилитационного центра.
К тушению огня были привлечены более 100 человек, порядка 30 единиц техники. По данным РАЛХ, пожар возник по вине местных жителей. Полиция сейчас ведет поиски виновника возникновения лесного пожара.
BFM.RU: последние новости
Крупный пожар бушует на Северной ТЭЦ в районе Мытищ В результате пожара на ТЭЦ-27 погибла женщина. Есть пострадавшие Пожар на ТЭЦ локализовали, 50-метровый факел потушен
Комментарии6
Пожары , Лесные пожары в Бурятии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США сделали заявление о России5
В НАТО готовы ответить на выход РФ из ДРСМД59
Минтруд прокомментировал перенос выходных15
Найден способ взломать любой Instagram за десять минут
В России назвали «проблемную» технику НАТО179
Видео
02:59
МИД рассказал о реакции Киева на предложения по морякам
Политика Украина
01:49
Пока вы не уснули: «один звонок» может закончить войну в Донбассе
В мире
00:44
«Это ваши дети»: фанатка прорвалась к Билану на сцену
Шоу-бизнес
00:40
Бомбардировщики Ту-160 пролетели над нейтральными водами
Армия Катастрофы
00:58
В РФ ответили на угрозы Турчинова
Политика
01:11
МИД ответил на призыв Могерини
Политика
00:53
СК назвал имя «первого военного преступника» в Донбассе
Политика
00:37
«Метеор» врезался в Дворцовую набережную
Происшествия Пожары
04:10
«Я киевлянка и горжусь»: Ротару плюнула на Крым и Россию
Шоу-бизнес Статьи
05:08
Зеленский объяснил отказ от предвыборного обещания
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение