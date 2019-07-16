Природный пожар в пригороде Улан-Удэ потушен

Природный пожар, разгоревшийся 14 июля в пригороде Улан-Удэ неподалеку от поселка Сотниково, ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ). «Пожар в Иволгинском районе ликвидирован, площадь, пройденная огнем, составила около 16 гектаров», — сказал представитель ведомства.

14 июля недалеко от поселка Сотниково разгорелся пожар, огонь подошел к населенному пункту. К полуночи огонь удалось остановить в 800 метрах от домов. В превентивных целях из санаторно-оздоровительного лагеря «Здоровье» в пункты временного размещения — Сотниковскую школу и детскую больницу в Улан-Удэ — эвакуировали более 100 детей и взрослых, включая персонал реабилитационного центра.

К тушению огня были привлечены более 100 человек, порядка 30 единиц техники. По данным РАЛХ, пожар возник по вине местных жителей. Полиция сейчас ведет поиски виновника возникновения лесного пожара.