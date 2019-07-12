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Загорелся расположенный на МКАДе торговый центр 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пожар произошёл в торговом комплексе «Варшавка-33», расположенном на 33-м километре МКАД в районе Чертаново Южное.
По данным News.ru, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.
Уточняется, что горит первый этаж здания. Магазин специализируется на продаже текстиля и предметов интерьера.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее News.ru писал о том, что холодильное оборудование загорелось вследствие короткого замыкания в помещении Черёмушкинского рынка. Возгорание площадью пять квадратных метров было ликвидировано до приезда пожарных силами охраны торгового предприятия.
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