В «мытищинском аду» погибла женщина

Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах, рассказал Интерфаксу собеседник в службе скорой помощи.
Пожар на территории теплоэлектроцентрали «Северная» в деревне Челобитьево городского округа Мытищи возник сегодня днем. Загорелись газовая станция высокого давления, газопровод, технические помещения и хозяйственно-административное здание.
Площадь пожара превышала тысячу квадратных метров. Чуть более двух часов назад пожарные ликвидировали факельное горение, чуть менее — локализовали пожар на площади 800 квадратных метров.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям назвали причиной пожара порыв газопровода. В Министерстве энергетики уточнили, что трубопровод принадлежит Мосгазу. Открытое горение на ТЭЦ «Северная» было ликвидировано около 14:00.
По словам собеседника Интерфакса, в результате ЧП погиб один человек, 13 пострадали. Одному из пострадавших понадобилась госпитализация, остальным медицинская помощь была оказана на месте.