В «мытищинском аду» погибла женщина

Ад в Мытищах: погиб один человек

Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах , рассказал Интерфаксу собеседник в службе скорой помощи.

Пожар на территории теплоэлектроцентрали «Северная» в деревне Челобитьево городского округа Мытищи возник сегодня днем. Загорелись газовая станция высокого давления, газопровод, технические помещения и хозяйственно-административное здание.

Площадь пожара превышала тысячу квадратных метров. Чуть более двух часов назад пожарные ликвидировали факельное горение, чуть менее — локализовали пожар на площади 800 квадратных метров.

По словам собеседника Интерфакса, в результате ЧП погиб один человек, 13 пострадали. Одному из пострадавших понадобилась госпитализация, остальным медицинская помощь была оказана на месте.