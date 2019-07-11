Пожар на ТЭЦ в Мытищах потушен

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Пожарные потушили факел на территории ТЭЦ в Мытищах 

РИА Новости + ещё 20 1 час назад
Специалистам МЧС удалось потушить факельное горение на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Факельное горение ликвидировано", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным Минэнерго, на территории ТЭЦ-27 горит цистерна с маслом, наблюдалось факельное горение высотой до 20 метров на площади 150-200 квадратных метров. В пресс-службе регионального главка МЧС РФ ранее сообщали, что на территории ТЭЦ загорелась газовая станция высокого давления.
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Пожары , Видео , Происшествия , МЧС , РИА Новости , Мытищи
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