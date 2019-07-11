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Армагеддон в Мытищах 

Рамблер 2 часа назад
В подмосковных Мытищах произошёл пожар на Северной ТЭЦ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Тушить возгорание отправились 10 пожарных расчётов.
По данным издания, инцидент произошёл на ТЭЦ-27, расположенной в деревне Челобитьево. Собеседник агентства отметил, что в настоящее время из здания идёт густой чёрный дом. На месте ЧП работает «большое количество подразделений МЧС».
Life.ru опубликовал видео, снятое очевидцем пожара. Автор записи, снимающий происходящее с верхнего этажа высотного здания, отметил, что он находится в Бибирево, но пожар в Мытищах хорошо заметен издалека.
«Внезапный взрыв, огненный шар из ничего, безумный пожар. Всё произошло внезапно», — говорит мужчина на видео.
РИА Новости сообщает, что возгорание произошло на газовой станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ. По данным агентства, для тушения МЧС приводит в готовность авиацию, также на место ЧП уже направлен пожарный поезд. В настоящее время на месте работают 80 человек и 20 единиц техники. Информация о пострадавших спасателям пока не поступала.
Отмечается, что рядом с ТЭЦ расположен торговый центр «Июнь» и строящееся общежитие.
Комментарии43
Пожары , Фото , МЧС , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Мытищи
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