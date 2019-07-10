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В Липецке тушат пожар на металлургическом комбинате 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Global Look Press
В Липецке пожарно-спасательные подразделения тушат возгорание в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината. Информация об этом появилась на официальном сайте ГУ МЧС России по Липецкой области.
Как уточняется, сообщение о пожаре по адресу Липецк, площадь Металлургов, ПАО Новолипецкий металлургический комбинат, прокатное отделение, поступило на пульт в 2:05 по московскому времени. Пожарные, прибывшие на место ЧП, выяснили, что загорелась электропроводка электропомещения цеха динамной стали прокатного отделения завода.
Пожару присвоен высший ранг сложности, о площади возгорания пока не сообщается. В борьбе с огнем задействованы 60 человек личного состава и 15 единиц спецтехники, передает ТАСС. По информации МЧС, в результате случившегося никто не пострадал.
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Пожары , Новолипецкий металлургический комбинат , ИТАР-ТАСС , Липецк , Липецкая Область
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