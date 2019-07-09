Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Валенсии эвакуировали крупнейший в Европе океанариум из-за пожара 

РИА Новости 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Крупнейший океанариум Европы, расположенный в испанской Валенсии, был эвакуирован из-за пожара, пострадавших нет, сообщают службы по чрезвычайным ситуациям сообщества Валенсия в Twitter.
По данным служб, в настоящее время огонь находится под контролем, пожарные пытаются его потушить. Над зданием, расположенным в Городе искусств и наук — знаменитом архитектурном комплексе Валенсии, — виден огромный столб дыма, свидетельствует фотография, размещенная в Twitter пожарной службы города.
Океанариум занимает площадь 110 тысяч квадратных метров, насчитывает 45 000 животных 500 различных видов. Город наук и искусств — одна из самых известных достопримечательностей не только Валенсии, но и всей Испании.
Последние новости
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Малахов обратился к Зеленскому Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Пожары , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Президент Грузии обратилась к России360
На Западе согласились с Путиным28
За оскорбление Путина заплатит вся Грузия492
Лавров оценил идею Зеленского о переговорах1
Украина запретила детям выступать в России
Видео
03:24
Президент Грузии обратилась к России
В мире Политика
06:16
На Западе согласились с Путиным
Политика
00:39
Депутат разглядела операцию ВСУ в Донбассе из космоса
Политика
02:17
Лукашенко ответил на «самый главный» вопрос
В мире Политика
04:00
«Не зря руки отрубил»: на Грачеву обрушились в соцсетях
Общество
01:45
Алибасов поставил точку в разговорах о наследстве
Шоу-бизнес
05:44
За оскорбление Путина заплатит вся Грузия
В мире
03:03
Соловьев уличил «Рустави-2» в обмане
Общество
02:31
Вован и Лексус разыграли премьера Северной Македонии
Общество
04:34
Белоруссия дождалась случая и «очернила» Россию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение