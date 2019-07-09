Крупнейший океанариум Европы, расположенный в испанской Валенсии, был эвакуирован из-за пожара, пострадавших нет, сообщают службы по чрезвычайным ситуациям сообщества Валенсия в Twitter.
По данным служб, в настоящее время огонь находится под контролем, пожарные пытаются его потушить. Над зданием, расположенным в Городе искусств и наук — знаменитом архитектурном комплексе Валенсии, — виден огромный столб дыма, свидетельствует фотография, размещенная в Twitter пожарной службы города.
Fire in Oceanogràfic #Valencia #Spain (Fuego en #oceanografic #Espana 🛑♨️🚨🔥 pic.twitter.com/gQQIMOpoa7— Teacher From PR 🇺🇸🇵🇷 (@MaestroDEPR) 9 июля 2019 г.
Океанариум занимает площадь 110 тысяч квадратных метров, насчитывает 45 000 животных 500 различных видов. Город наук и искусств — одна из самых известных достопримечательностей не только Валенсии, но и всей Испании.