В Валенсии эвакуировали крупнейший в Европе океанариум из-за пожара

Крупнейший океанариум Европы, расположенный в испанской Валенсии, был эвакуирован из-за пожара, пострадавших нет, сообщают службы по чрезвычайным ситуациям сообщества Валенсия в Twitter.

По данным служб, в настоящее время огонь находится под контролем, пожарные пытаются его потушить. Над зданием, расположенным в Городе искусств и наук — знаменитом архитектурном комплексе Валенсии, — виден огромный столб дыма, свидетельствует фотография, размещенная в Twitter пожарной службы города.

Океанариум занимает площадь 110 тысяч квадратных метров, насчитывает 45 000 животных 500 различных видов. Город наук и искусств — одна из самых известных достопримечательностей не только Валенсии, но и всей Испании.